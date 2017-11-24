5 لقاءات في الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد.. غدا

نواف السالم(صدى):

تقام غداً 5 لقاءات ضمن الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد بإقامة على ثلاث صالات مختلفة.

وستبدأ أولى مباريات الجولة عند الساعة الثانية ظهراً على صالة نادي الاتفاق بالدمام، بلقاء يجمع فريقا الهداية والنجمة، فيما ستحتضن صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء مباراتان ، الأولى عند الثالثة والنصف عصراً بين القارة والتهامي، وسيتبعها اللقاء الآخر عند الخامسة مساءً بين الروضة وهجر.

وفي نفس التوقيت ستكون هناك لقائين على صالة الهيئة الهامة للرياضة بالدمام، سيجمع الأول الخويلدية وحراء، يليه لقاء فيما سيلتقي الهدى والابتسام.

ويتصدر فريق الجيل الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 12 نقطة، يتبعه الروضة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ثم يأتي القارة ثالثاً برصيد 9 نقاط، وبعده الهداية رابعاً بثمان نقاط، فيما يحتل فريقا التهامي والخويلدية المركزين الخامس والسادس على التوالي برصيد ست نقاط لكل منهما، ثم تأتي فرق هجر والنجمة والابتسام والهدى في المراكز من السابع حتى العاشر على التوالي بامتلاك كل منهم أربع نقاط، ويتذيل فريق حراء الترتيب بدون أي نقطة في المركز الحادي عشر.