أمين الأحساء يفتتح مركز الإبداع الحرفي في الهفوف

عادل الحربي(صدى):

افتتح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، مساء اليوم , مركز الإبداع الحرفي بالهفوف الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية ( بارع) .

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاحساء خالد بن أحمد الفريدة , ان مركز الإبداع يعد من الخطوات المهمة للحرفيين في المملكة على وجه العموم، والذي يعد ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ، لافتاً إلى أن اختيار صاحب السمو الملكي سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للأحساء لاحتضان هذا المركز لم يأتي من فراغ وهو أمر غير مستغرب حيث أن سموه يعرف بأن الأحساء تزخر بعدد كبير من الحرفيين، وأن المركز سيساعدهم في تطوير صناعاتهم عبر الورش العديدة التي ستقام عبر المتخصصين، الأمر الذي سيسهم في انتشار وتسويق منتجاتهم على مستوى عال ٍويعد ذلك كله رافد اقتصادي يدعم دخل الحرفيين وأسرهم.

وأضاف أن مركز الإبداع يعتبر أحد المنتجات التي يفخر بها السعوديين، معرباً عن أمله بأن يكون المركز نواة تثري الحرف على مستوى المملكة، مضيفاَ بأن مركز الإبداع الحرفي سيكون مفتوحاً أمام الزوار على مدار العام خلال الفترة المسائية ضمن المسار السياحي لوسط الهفوف المعتمد .

ووجه الفريدة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ثقته في الأحساء وأبنائها، موجهاً شكره الى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ، وإلى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء والى كل المسؤولين في دعم هذه الصناعة الوطنية.

بدوره أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم , أن مركز الإبداع الحرفي التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الاحساء، هو شاهدٌ حي على الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأشار الملحم , إلى أن أمانة الاحساء تحث الخطى لتحقيق رؤية 2030 وهي في ذلك تسير متسقة مع جهود وزارة الشئون البلدية والقروية بتوجيه معالي الوزير ، لافتاً إلى أن هذا المركز يأتي ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وافاد أمين الأحساء أن المركز سيكون إحدى الوجهات السياحية لزوار الأحساء وذلك لكون الأحساء تمتلك إرثاً حضارياً ضخماً ومتنوعاً في المواقع الطبيعية والتراثية والبشرية ، ومن ذلك وجود حرفيين بارعين يمثلون واجهة حضارية للمملكة .

يذكر أن المركز يهدف للوصول الى منتج حرفي أكثر تطوراً على المستويين المحلي و الدولي ، وتشجيع الحرفيين المبدعين على مزاولة حرفهم بصورة دائمة ومستقرة ، وإيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم على الزائرين و السائحين طوال العام.

ويتضمن المركز عدد 24 جناحاً حرفياً خاص بالحرف التي تشتهر بها الأحساء مثل حياكة البشوت ، والخوصيات ، والفخار ،والبخور ، والسدو والسجاد ، والتطريز و الكروشيه ، والمداد ، وأشغال الخشب وصياغة الذهب وغيرها.

كما سيساهم المركز في مساعدة الحرفيين بشكل دائم عبر عدد من المصممين والمطورين والمشرفين من أجل مساعدة الحرفيين للارتقاء بالمنتج الحرفي وتسويقه ، إضافة الى عقد دورات تدريبية وعقد ورش عمل للحرفيين والمهتمين بهذا التخصص.