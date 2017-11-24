بالفيديو.. بوتين يحرج أردوغان في مؤتمر صحفي أمام الجميع

موسكو(صدى):

في موقف غريب أمام الحضور، أسقط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الكرسي الذي كان يجلس عليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب انتهاء مؤتمر صحفي مشترك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة إسقاط بوتن كرسي أردوغان ” بدون قصد ” بعد انتهاء المؤتمر الصحفي المشترك عقب قمة سوتشي الثلاثية بشأن سوريا.

وأبان الفيديو بوتن عندما قام وتوجّه ليصافح أردوغان، الذي كان يهمّ بالوقوف، فسحب بوتن الكرسي بيده من خلف أردوغان، كنوع من المجاملة.وعندما وقف أردوغان، ترك بوتين الكرسي فوقع للخلف.

وقالت وسائل إعلام روسية أن ذلك لم يكن متعمدًا، بل إن بوتن كان يرغب في مساعدة أردوغان على الوقوف.