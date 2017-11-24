البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضاً لبناء شبكة الطرقات

منح البنك الإفريقي للتنمية قرضًا لتونس بـ 122 مليون يورو لاستكمال بناء شبكة طرقات بشمال البلاد .

وتحتاج تونس إلى استثمارات لاستكمال شبكة الطرق إلى نحو 277 مليون يورو يسهم فيها البنك الأوروبي للاستثمار بقرض بقيمة 123 مليون يورو فيما تقدم الحكومة التونسية 32,290 مليون يورو .

يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية صادق خلال شهر يوينو الماضي على “استراتيجة مساندة لتونس للفترة 2017-2021 ” وتتركز على تنمية القطاع الصناعي وتحسين ظروف عيش المواطنين في المحافظات ذات الأولوية، وذلك وفقاً لبيان البنك الإفريقي للتنمية اليوم.