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البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضاً لبناء شبكة الطرقات

البنك الإفريقي للتنمية يمنح تونس قرضاً لبناء شبكة الطرقات
تونس (صدى):

منح البنك الإفريقي للتنمية قرضًا لتونس بـ 122 مليون يورو لاستكمال بناء شبكة طرقات بشمال البلاد .

وتحتاج تونس إلى استثمارات لاستكمال شبكة الطرق إلى نحو 277 مليون يورو يسهم فيها البنك الأوروبي للاستثمار بقرض بقيمة 123 مليون يورو فيما تقدم الحكومة التونسية 32,290 مليون يورو .

يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية صادق خلال شهر يوينو الماضي على “استراتيجة مساندة لتونس للفترة 2017-2021 ” وتتركز على تنمية القطاع الصناعي وتحسين ظروف عيش المواطنين في المحافظات ذات الأولوية، وذلك وفقاً لبيان البنك الإفريقي للتنمية اليوم.


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