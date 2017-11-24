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بكاء سالم مروان لحظة تكريمه في مباراة النصر والاتحاد

بكاء سالم مروان لحظة تكريمه في مباراة النصر والاتحاد
ماجد محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة تكريم نجم فريق النصر السابق سالم مروان؛ الذي يرقد طريح الفراش في المستشفى، بتكليف من رئيس الرياضة تركي آل الشيخ، بطريقة استثنائية أثناء مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الخميس.

وأظهرت مقطع الفيديو سالم مروان، أثناء البث المباشر لدخول لاعبي الفريقين ورفعهم اسمه، وهو يرقد على سرير مستشفى النقاهة بالرياض، ويغالب دموعه متأثرا بالبادرة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38537 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يشفيه ويعافيه منما فيه ,,

[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيك ويقومك بالسلامه

[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 59 دقيقة

سالم مروان كان يشاهد الشاشة ولكن في لحظة لم يشاهد الشاشة وكانه يقول وينكم عني من زمان والان بعد ما تكفل تركي ال الشيخ بعلاجي تبغون شهرة على حسابي
حتى اخر المشهد لو تلاحظون قال ما ابغي اشوف
الله يشفيه يارب

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