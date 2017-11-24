بكاء سالم مروان لحظة تكريمه في مباراة النصر والاتحاد
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة تكريم نجم فريق النصر السابق سالم مروان؛ الذي يرقد طريح الفراش في المستشفى، بتكليف من رئيس الرياضة تركي آل الشيخ، بطريقة استثنائية أثناء مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الخميس.
وأظهرت مقطع الفيديو سالم مروان، أثناء البث المباشر لدخول لاعبي الفريقين ورفعهم اسمه، وهو يرقد على سرير مستشفى النقاهة بالرياض، ويغالب دموعه متأثرا بالبادرة.
لقطة مؤثرة للكابتن سالم مروان من المستشفى لحظة متابعته لتحية الجماهير واللاعبين#النصر_الاتحاد#برو_سبورت pic.twitter.com/GkmkDRi9Vd
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38537 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويعافيه منما فيه ,,
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5575 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيك ويقومك بالسلامه
ابواحمد[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيك ويقومك بالسلامه
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2017 ] نشر منذ 59 دقيقة
سالم مروان كان يشاهد الشاشة ولكن في لحظة لم يشاهد الشاشة وكانه يقول وينكم عني من زمان والان بعد ما تكفل تركي ال الشيخ بعلاجي تبغون شهرة على حسابي
حتى اخر المشهد لو تلاحظون قال ما ابغي اشوف
الله يشفيه يارب