بكاء سالم مروان لحظة تكريمه في مباراة النصر والاتحاد

ماجد محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة تكريم نجم فريق النصر السابق سالم مروان؛ الذي يرقد طريح الفراش في المستشفى، بتكليف من رئيس الرياضة تركي آل الشيخ، بطريقة استثنائية أثناء مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم الخميس.

وأظهرت مقطع الفيديو سالم مروان، أثناء البث المباشر لدخول لاعبي الفريقين ورفعهم اسمه، وهو يرقد على سرير مستشفى النقاهة بالرياض، ويغالب دموعه متأثرا بالبادرة.