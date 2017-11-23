مصرع مواطن في حادث إطلاق نار بجازان

حسن الجعفري(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي انه في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم تعرض مواطن في العقد الثالث من العمر لحادث إطلاق نار عندما كان يستقل سيارتة من نوع تويوتا صغيرة في مدخل قرية الجرادية من قبل شاب عشريني ارتكب الفرار من موقع الحادث.

مضيفاً بأنه تم إسعاف المجني عليه للمستشفى وتوفي متأثرا باصابتة وقد تم إستنفار كافة الفرق الرسمية والمدنية وإغلاق مخارج المحافظات القريبة وتضييق الخناق على الجاني وتفويت فرصة الهروب عليه حتى تم بعد توفيق الله القبض عليه بمحافظة احد المسارحة.

وأشار الحكمي إلى أن الحادثة حظيت بمتابعة وتوجيه من قبل صاحب السمو أمير المنطقة وسمو نائبه وبمشاركة ميدانية من قبل مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني.

مؤكداً أشعار النيابة العامة ومخاطبة الطبيب الشرعي للكشف على الجثمان وبالله التوفيق.