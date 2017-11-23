زراعة الأحساء تطارد سائق سحل قطتين في الشارع

خالد الضبيبي(صدى):

طاردت مديرية الزراعة، في الأحساء اليوم الخميس، قائد حافلة سحل قطتين مربوطتين خلف المركبة، وسار بسرعة عالية في طريق سريع.

وأكد المهندس خالد الحسيني، المدير العام للزراعة في الأحساء، أنه في حال ثبوت تورط صاحب الحافلة في هذه الجريمة، فإن عقوبته غرامة حدها الأدنى 50 ألف ريال، وحدها الأعلى 400 ألف ريال.