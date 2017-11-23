زراعة الأحساء تطارد سائق سحل قطتين في الشارع
طاردت مديرية الزراعة، في الأحساء اليوم الخميس، قائد حافلة سحل قطتين مربوطتين خلف المركبة، وسار بسرعة عالية في طريق سريع.
وأكد المهندس خالد الحسيني، المدير العام للزراعة في الأحساء، أنه في حال ثبوت تورط صاحب الحافلة في هذه الجريمة، فإن عقوبته غرامة حدها الأدنى 50 ألف ريال، وحدها الأعلى 400 ألف ريال.
مغرد[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 16 دقيقة
والله تكفون ال400 الف ختى يتا دب ويعرف الرفق بالحيوان هذا ما فى قلبه رحمه لا ترحمونه وانتصروا لها بعد الله ويصير له انشا الله مثل ما سواها فيها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38526 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
أبوهمام[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 12 دقيقة
هناك احتمال كبير أن يكون في من الشباب اللي الله يهديهم ربطوا القطط في الحافلة وهو ما يدري وماشي الرجال في الصباح في أمان الله ما يدري وش السالفة وهو الأغلب في ظني. يصعب تخيل أن يقوم شخص بذلك عامدا متعمدا مع علمه أنه أي دورية أو شخص ممكن يبلغ عليه وخصوصا لو كان غير سعودي