مصري يقتل ابنته الرضيعة لرغبته في إنجاب الذكور

القاهرة(صدى):

تجرد مواطن مصري من إنسانيته، واعتدى على أبنته الرضيعة – 40 يومًا- بالضرب والركل المبرح لعدم رغبته في إنجاب إناث، حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

كانت قوات أمن الدقهلية، أحدى المحافظات المصرية، تلقت بلاغًا من السيدة ” إلهام ص ا ” 19 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية ظفر التابعة لدائرة المركز، ضد زوجها ” رامي م ا ” 21 سنة، عامل زراعي، مقيم قرية البيضاء، بالتعدّي عليها بالضرب، وعلى ابنتها 40 يومًا، وإصابتها بنزيف في المخ وكسر في القدم اليمنى، وتمّ نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.