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مصري يقتل ابنته الرضيعة لرغبته في إنجاب الذكور

مصري يقتل ابنته الرضيعة لرغبته في إنجاب الذكور
القاهرة(صدى):

تجرد مواطن مصري من إنسانيته، واعتدى على أبنته الرضيعة – 40 يومًا- بالضرب والركل المبرح لعدم رغبته في إنجاب إناث، حتي لفظت أنفاسها الأخيرة.

كانت قوات أمن الدقهلية، أحدى المحافظات المصرية، تلقت بلاغًا من السيدة ” إلهام ص ا ” 19 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية ظفر التابعة لدائرة المركز، ضد زوجها ” رامي م ا ” 21 سنة، عامل زراعي، مقيم قرية البيضاء، بالتعدّي عليها بالضرب، وعلى ابنتها 40 يومًا، وإصابتها بنزيف في المخ وكسر في القدم اليمنى، وتمّ نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6149 ] نشر منذ 30 دقيقة

مالت عليه المتخلف الله لايبلانا😣تبي ذكور مثلك😷

[ عدد التعليقات: 38526 ] نشر منذ 25 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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