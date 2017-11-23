تفاصيل القبض على قاتل ” شرطي ” في جازان

حسن الجعفري(صدى):

ألقت شرطة محافظة أحد المسارحة، في جازان، القبض على قاتل رجل الأمن في إحدى قرى محافظة صامطة، اليوم الخميس، بعد رصد تحركات القاتل في عدة مواقع إلى أن ألقوا القبض عليه بالقرب من قرية الحوراني، شمال محافظة أحد المسارحة عند الساعة 9 من مساء الخميس، أي بعد 10 ساعات فقط من هروبه من موقع الجريمة.

وتبين أن الجاني شاب سعودي وألقي القبض عليه بعد عمليات بحث مكثفة قامت بها الفرق الأمنية المختصة بمساندة من مراكز الشرطة في محافظات منطقة جازان.

وعثر رجال الأمن على الأداة التي استخدمها الجاني في تنفيذ جريمته (رشاش آلي) في قرية أخرى تابعة لمحافظة أحد المسارحة أيضًا.

وطوقت الفرق الأمنية القاتل أثناء سيره بسيارة كان يستقلها من نوع جيب صالون، في محاولة منه للاستمرار في الهروب لتتمكن الجهات الأمنية من القبض عليه دون مقاومة منه، ومصادرة سيارته، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق ومعرفة دوافع وملابسات الجريمة.