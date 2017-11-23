رئيس ” الخليج للدراسات الإيرانية ” يوجه صفعة للمشككين بالإعلام الوطني

علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور محمد السلمي، رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، مساء الخميس، صفعة في الإعلام والوطنية، لشخصية حاولت التشكيك في ثقة القيادة بوسائل الإعلام المحلية.

ورد السلمي، على استخفاف الإعلامية إيمان الحمود بالإعلام المحلّي، من طرح هيئة الإذاعة البريطانية، أول تسجيل من داخل فندق ريتز كارلتون، قائلا “ لو ظهر هذا التقرير من قناة محلية، لوجدنا التشكيك في المصداقية هو السمة البارزة لبعض المغردين، الذين يطالبون الآن بالإعلام الوطني في هذا الموضوع، هذا واقع مؤلم ” .

وختم بالقول : لا يوجد لدينا صكوك غفران تمنح مدى الحياة ،، شخصيا ممكن اخرج على برنامج معين في قناة ما ولا اخرج على برنامج آخر بنفس القناة. القضية ليست معادلة صفرية. هذا الذي اريد إيصاله ” .

يذكر أنَّ هيئة الإذاعة البريطانية، انفردت بعرض مقطع من داخل محتجز المتّهمين في قضايا فساد مالي، في فندق ريتز كارلتون بالرياض، كاشفة عن الحقوق التي يتمتّعون بها، والرفاهية التي وفّرت لهم، في تحقيق ودّي، قبل تسليم أدلّة إدانتهم، حال إصرارهم على مواقفهم، وتنصّلهم من التصالح مع الدولة، برد الأموال المنهوبة لحساباتهم الخاصة.