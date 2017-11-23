غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة للسيدات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للسيدات، لدى 3 شركات بالقطاع الخاص، هي: “ الشركة العربية للتعهدات الفنية – شركة لارين لخدمات الضيافة – مكتب صدارة للتوظيف ” .

وأضافت أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة، باسم “ مصممة جرافيك، ومسؤولة تسويق، ومديرة مكتب، وأخصائية التسويق الرقمي، ومسؤولة مبيعات، ومسؤولة مشروع، وموظفة تسويق ميداني، وأخصائية تمريض ” .

وأوضحت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والخميس الموافق 27-28-30 نوفمبر 2017م، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يرجى الاتصال على الهواتف التالية: “ 0114567278 ” – سنترال: “ 0114942333 ” تحويلة “ 106 – 107 ” .

ولتقديم طلب التوظيف، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــــا)