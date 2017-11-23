شركة صلة تعلن وظائف نسائية شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توافر وظائف إدارية شاغرة للنساء في عدد من التخصصات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك للعمل من المنزل في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية “ الرياض، ومكة المكرمة، وجدة ” .

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة هي:

– مساعدة تقنية معلومات “ مكة وجدة ” : شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في تخصص تقنية حاسب آلي.

– مساعدة محاسب “ الرياض ” : درجة البكالوريوس في تخصصات: “ المحاسبة، أو المالية ” .

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــــــا).