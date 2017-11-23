” الغياض ” يطلع على مشروع ” بوابة المستقبل ” و ” المدرسة الإفتراضية ” بتعليم جدة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

وصف وكيل وزارة التعليم للمناهج والمشروعات المكلف الدكتور راشد الغياض، برامج مشروع ” بوابة المستقبل ” و ” المدرسة الافتراضية ” في تعليم جدة، بالبرامج النوعية، مرجعاً ذلك لفريق العمل الذي يديرها، واصفاً إياه بالفريق المتمكن والطموح.

جاء ذلك خلال اطلاعه صباح اليوم على مراحل سير العمل في مشروع ” مدرسة المستقبل ” بمدرسة متوسطة الملك فهد الرائدة، بحضور مدير عام التعليم عبدالله بن أحمد الثقفي، وقادة التعليم ومسؤولي شركة تطوير التعليم، وذلك ضمن مبادرة وزارة التعليم نحو التحول الرقمي.

واطلع الغياض خلال الجولة على أبرز المشاريع والابتكارات المطبقة من الطالب والمعلم بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المجتمعية، والتي تستهدف خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وتدعم تطوير قدرات المعلمين.

وفي زيارته الثانية اطلع وكيل الوزارة للمناهج والمشروعات على ” بوابة المستقبل ” بمدرسة الفيصلية للموهوبين وما تحتويه من إجراءات للمتابعة والإرتقاء بالعملية التعليمة، إضافة إلى ما توفره من قنوات تواصل بين المعلم والطالب وولي الأمر، مشيداً بما رآه من عمل دؤوب لتحقيق رؤية الوطن 2030م، إلى جانب وقوفه ميدانيا على عدد من البرامج التي يطبقها طلاب المدرسة وتهتم بالمحافظة على البيئة.

تلا ذلك زيارته لإدارة التخطيط والمعلومات بتعليم جدة، اطلع خلالها على مركز البث للمدرسة الافتراضية، للبنين والبنات واستمع لشرح مفصل من القائمين على المشروع إلى جانب مناقشته لهم حول العقبات والصعوبات التي قد تواجههم، معرباً عن سعادته بما يقدمه المركز من حلول تعليمية لضمان نشر التعليم واستدامته.

الجدير بالذكر أن مشروع ” بوابة المستقبل ” يطبق حالياً في 150 مدرسة على مستوى المملكة كمرحلة أولى، منها 50 مدرسة بتعليم جدة سيضاف لها 37 مدرسة خلال الفصل الدراسي القادم، حيث يستهدف تطبيق البرنامج جميع مدارس المملكة بعد عامين، بهدف توسيع عمليات التعليم والتعلم إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل.