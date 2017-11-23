برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل يعلن وظائف هندسية وإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توافر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى “ شركة محجوب ” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة هي:

– مدير تشغيل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مدير سلامة وصحة مهنية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأشار البرنامج إلى أنّ “ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتّى 3 ديسمبر 2017م.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنـــــــــــــــا).