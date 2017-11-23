برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل يعلن وظائف هندسية وإدارية
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توافر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى “ شركة محجوب ” في محافظة الجبيل.
وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة هي:
– مدير تشغيل: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– مدير سلامة وصحة مهنية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
وأشار البرنامج إلى أنّ “ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتّى 3 ديسمبر 2017م.
وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنـــــــــــــــا).
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