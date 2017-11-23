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الفيحاء يخطف الفوز من الشباب في الدوري السعودي للمحترفين

الفيحاء يخطف الفوز من الشباب في الدوري السعودي للمحترفين
نواف السالم(صدى):

حقق فريق الفيحاء فوزاً ثميناً على ضيفه الشباب 3-1 ، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وسجل للفيحاء روني فيرنانديز وحسن معاذ وأليكساندروس في الدقائق 30 ، 47 ،79 .

فيما سجل ناصر الشمراني عند الدقيقة 49 الهدف الوحيد للشباب الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن الفيحاء الذي تقدم للمركز الثاني عشر.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4006 ] نشر منذ 2 ساعتين

سامي الجابر هو من دمر الشباب وبسببه المخضرمين تركو النادي وانتقلو لفرق اخرى

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