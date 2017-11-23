أحد يتعادل مع الرائد في الدوري السعودي للمحترفين

ماجد محمد(صدى):

تعادل فريق الرائد مع ضيفه أحد بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الرائد صقر عطيف (33) والمحترف الفرنسي إسماعيل بانغورا (59).

وسجل لفريق أحد سالك أحمد (54)، ومحمد الضؤ (62).

وارتفع رصيد الرائد للنقطة الخامسة في المركز الأخير، ووصل أحد للنقطة الثامنة في المركز ما قبل الأخير.