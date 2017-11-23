غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لدى 4 شركات بالقطاع الخاص، هي: ” شركة تشغيل الشبكة للاتصالات المحدودة – شركة العامرية للاستثمار – درة الريان السكنية شرق الرياض – شركة أسواق التميمي ” .

وأضافت أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الثانوية العامة، باسم “ فني أمن وسلامة مهنية، وفني ضمان ومراقبة الجودة، ومدير تسويق، وأخصائي موارد بشرية، وموظف استقبال، ومحاسب زبائن، وحارس أمن، ومصفف خضار ” .

وأوضحت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر غرفة الرياض- شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي “ الضباب سابقا ” ، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر 2017م، ولمدة 4 أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 920004565.

ولتقديم طلب التوظيف، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــــــــــا)