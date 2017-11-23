” كفى ” توعي طلاب و طالبات مدارس الطائف بمخاطر التدخين و المخدرات

نايف السالم(صدى):

شاهد طلاب وطالبات المدارس المتوسطة والثانوية البنين والبنات برامج جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف وذلك للتعرف على برامجها التوعوية في مكافحة السموم.

حيث شاهد برفقة معلميهم ندوات تثقفيه بأضرار التدخين والمخدرات ، كما شاهدوا أعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة وعروض مرئيه تبين حجم الاضرار التي تنتج عن ادمان السجائر والمخدرات.

وقام فريق كفى المكون من المحاضرين والمحاضرات والاطباء والمستشارين بتقديم استشارات للطلاب والطالبات وتوعيتهم بكيفية تجنب تعاطي السموم ، كما زار طلاب مراحل التعليم العيادات الثابتة والمتنقلة والتي يتلقى فيها الحالات العلاج وطرق التحصين من الآفات.

من جهته نوه مدير جمعية كفى الطائف الشيخ عبدالله بن علي الشهري الى ضرورة تعاون الاسرة مع ادارة المدرسة وجمعية كفى لمعرفة خطورة التدخين والمخدرات حيث أن بداية الادمان تبدأ في هذا السن المقترن بالمراحل الدراسية ، مشيراً أن حملات كفى تستهدف طوال العام هذه الفئة الغالية بالعديد من الحملات وخصوصا مواسم الاختبارات والتي ينشط فيها تجار ومروجي الكبتاجون.

يذكر ان كفى منذ بداية العام زارت عدداً من المدراس واستفاد من برنامجها أكثر من 3200 طالب وطالبه.