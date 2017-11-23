ضبط 40 مخالف في حملة علي الجوف

سهو الهشال(صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم/ يزيد بن سعود النومس ان شرطة منطقة الجوف متمثلة ( بشؤون الأمن/ قوة الضبط الميداني _ قوة المهمات والواجبات الخاصة) وبمشاركة مفتشي القسم الصحي بأمانة منطقة الجوف نفذت صباح يوم الخميس الموافق ٥-٣-١٤٣٩ هـ حملة ضمن حملات تعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود والتي تنظمها بشكل مستمر منذ نهاية المهلة المحددة وتم زيارة عدد( ٢٤) محل تم ضبط عدد(١٠) مخالفات أنشطة تجارية. وعدد (٧) مخالفات صحية. وإغلاق محلين. بالاضافة الى ضبط عدد(٢١) مخالف لنظام العمل والإقامة.

وتدعو شرطة منطقة الجوف المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999) وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.والله الموفق.