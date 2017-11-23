اللجنة الأوروبية: زعيم كوريا الشمالية يعتزم قصف البيت الأبيض بـ ” النووي “

بيونج يانج(صدى):

أكدت اللجنة الأوروبية للعلاقات الدولية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعتزم شن هجمات نووية وصاروخية، على 16 موقعا في أمريكا واليابان، وفي مقدمتها البيت الأبيض.

وأكدت اللجنة الأوروبية في تقريرها، أن كوريا الشمالية تستهدف مواقع على الأراضي الأمريكية مثل البيت الأبيض، والبنتاغون ومانهاتن. أما في اليابان، فتستهدف بيونغ يانغ مدنا مثل طوكيو وأوساكا ويوكوهاما وناغويا وكيوتو.