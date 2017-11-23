اللجنة الأوروبية: زعيم كوريا الشمالية يعتزم قصف البيت الأبيض بـ ” النووي “
أكدت اللجنة الأوروبية للعلاقات الدولية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يعتزم شن هجمات نووية وصاروخية، على 16 موقعا في أمريكا واليابان، وفي مقدمتها البيت الأبيض.
وأكدت اللجنة الأوروبية في تقريرها، أن كوريا الشمالية تستهدف مواقع على الأراضي الأمريكية مثل البيت الأبيض، والبنتاغون ومانهاتن. أما في اليابان، فتستهدف بيونغ يانغ مدنا مثل طوكيو وأوساكا ويوكوهاما وناغويا وكيوتو.
ذا[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 3 ساعات
مامداه يلحق قد خلوه غبار لاصار فيها تووي
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4006 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر ذا الدب
مغرد[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 25 دقيقة
ما يقد يعملها لا ن فيه استخبارات امريكيه قويه اقوا من استخبارات كوريا لو اكدوا هذا الخبر لضربوه فى قصره وقضوا عليه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38526 ] نشر منذ 17 دقيقة
يسويها ابو خدود ورديه ,, ماوراه شي يخسره ,,