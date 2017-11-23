بالصور.. وفاة و3 إصابات واحتجاز في 4 حوادث في جدة

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أخر واحتجاز فتاة تحت الأنقاض اليوم الخميس، فيما تباشر قوات الدفاع المدني عملها.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن مدني محافظة جدة تمكن من إخراج فتاة في العقد الثاني من العمر، احتجزتها أنقاض منزل شعبي مكون من دور واحد بعد أن تعرض للانهيار الذي تسبب في احتجاز الفتاة.

وتابع: أنه تم إخراج الفتاة عن طريق فرق الإنقاذ وقد قُدمت لها الإسعافات الأولية عن طريق الهلال الأحمر وحالتها الصحية مستقرة.

وكما أكد سرحان وفاة شاب في العقد الثاني من العمر غرقاً جنوب شرق محافظة جدة، مشيرا إلى أن الشاب كان برفقة إخوته في منطقة تجمع مياه نتيجة الأمطار التي هطلت على جدة مؤخرا وشرع الإخوة في السباحة، مما أدى إلى غرق أحدهم وحاول إخوته إنقاذه إلا أنه فارق الحياة وتم إخراجه عن طريق ذويه قبل وصول الفرق وتم تسليم الحالة بعد ذلك للجهات ذات الاختصاص.

وفي حادث منفصل اندلع حريق في كابلات داخل مبنى إحدى الشركات شمال شرق المحافظة مما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بحالة اختناق تلقوا العلاج في الموقع عن طريق الهلال الأحمر.