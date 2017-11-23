كلية الأمير محمد بن سلمان تفتح باب التسجيل في ماجستير إدارة الأعمال

علي القحطاني(صدى):

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال عن فتح باب التسجيل في ماجستير إدارة الأعمال للعام الدراسي 2018م ، وذلك من خلال بوابتها الإلكترونية mbsc.edu.sa.

وأوضحت عميدة شؤون الطلبة بالكلية أسماء صديقي أن الكلية قبلت 139 طالباً وطالبة من 50 جامعة مرموقة و30 شركة رائدة حول العالم، في النسخة الأولى من البرنامج ، ويتوقع إقبالاً واسعاً في العام القادم.

وبينت أن مسار ماجستير إدارة الأعمال الكامل يناسب الطلاب المتطلعين للتركيز على تطوير مهاراتهم القيادية، والارتقاء بمسيرتهم المهنية، ويرغبون في خوض تجربة الدراسة بكامل تفاصيلها، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في هذا المسار في سبتمبر 2018م ولمدة عامٍ واحد، أما مسار ماجستير إدارة الأعمال الجزئي، فيوفر للمتقدمين درجة عالية من المرونة ليتمكنوا من تلبية متطلبات عملهم ومواصلة دراساتهم العليا في ذات الوقت، إلى جانب تمكينهم من تلبية ما تتطلبه أعمالهم من مواصفاتٍ مهنيةٍ وشخصية، ويتضمن البرنامج 47 ساعة معتمدة في غضون عامين دراسيين.