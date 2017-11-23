بالفيديو.. فتاة توثق لحظة تحرش شاب بها بأحد طرقات جدة

نايف السالم(صدى):

وثقت فتاة بعدسة جوالها لحظة قيام شاب يستقل سيارة أسكويا تويوتا برفقة آخرين بالتحرش بها عن طريق رمي رقم هاتفه الجوال المدون في ورقة صغيرة بداخل قمرة سيارتها، مما أثار استياء المغردين مطالبين بسن قوانين تردع هذه التصرفات.

وأظهر مقطع الفيديو، فتح الفتاة نافذة المركبة التي تستقلها قائلة لمن يرافقونها بداخل المركبة: والله بزران شوفوا البزر دحين يرقمني.

