بالفيديو.. فتاة توثق لحظة تحرش شاب بها بأحد طرقات جدة
وثقت فتاة بعدسة جوالها لحظة قيام شاب يستقل سيارة أسكويا تويوتا برفقة آخرين بالتحرش بها عن طريق رمي رقم هاتفه الجوال المدون في ورقة صغيرة بداخل قمرة سيارتها، مما أثار استياء المغردين مطالبين بسن قوانين تردع هذه التصرفات.
وأظهر مقطع الفيديو، فتح الفتاة نافذة المركبة التي تستقلها قائلة لمن يرافقونها بداخل المركبة: والله بزران شوفوا البزر دحين يرقمني.
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصلحكم ويهديكم كلكم
نقر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
وبعدين دحونا مع بنات جوده
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5571 ] نشر منذ 3 ساعات
من امن العقوبه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6149 ] نشر منذ 3 ساعات
لو مافتحتي لهم النوافذ مارقموك😊الله يهدينا وياك ويسترناوبنات المسلمين😊
M-512[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ليش يسمعن اغاني ويفتنن الشباب لو فيكي خير كان قفلتي النافذة واتصلتي با الهيئة أو الشرطة!؟ شئ غريب بنات صايعات.
،[ عدد التعليقات: 2177 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتي البنات اتوقع هن السبب في التحرش ،
المتسترة محد يجيها
عبدالله[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا انك عارفه انه بيرقم راجعي نفسك وش هو السبب
اجعلو مخافة الله بين اعيونكم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4006 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههه
ما فيه نار من غير شرر لو ما لقى حركات من البنات ما تجرأ
مغرد[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 1 ساعة
الخطا من البنات
hasan1988[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
وليه تفتحين له القزاز يابنت الناس الثقل الزين
والتعفف دين ودين ستر وغطا نسال الله لنا ولك وله الهدايه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9962 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد ماتجرا عليهم كذا من الباب للطاقه ..
شاف منها شي يدعوه للتحرشش ..
الفلتانات كثرؤ 🤣🤣