جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم تعلن توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت جمعية الإسكان الأهلية التنموية بالقصيم، أعلانا أكدت فيه توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجمعية في منطقة القصيم.

وبينت الجمعية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب (دبلوم أو بكالوريوس).

– موظف علاقات عامة.

– موظف موارد مالية.

– باحث اجتماعي.

– باحثة اجتماعية.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .