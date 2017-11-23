جامعة المجمعة تعلن أسماء المرشحين لوظائف المستخدمين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة المجمعة أسماء المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائف المستخدمين التي طرحتها مسبقاً.

ودعت الجامعة ممن تم الإعلان عن اسمه مراجعة كلية المجتمع، يوم الأحد الموافق 1439/3/8هـ من الساعة الواحدة ظهراً حتى الثالثة عصراً. كما دعتهم لضرورة اصطحاب أصل الشهادات والخبرات مع أصل الهوية الوطنية حين المراجعة.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

أحمد إبراهيم عبدالعزيز الزامل

أحمد صالح عبدالله الشواف

أحمد ناصر عبدالعزيز الحميدي

أيوب عبدالعزيز عبدالله الخليفي

بدر دليم عوض المطيري

بدر محمد علي السعدوني

تركي غازي غزاي العتيبي

ثامر علي محمد المطيري

ثامر فهد صالح الفهد

حاكم خلف سعود المطيري

خالد سليمان خلف الخمشي

خالد عبدالرحمن عبيد السقياني

خالد عطالله عبدالله العتيبي

خالد موسى عبدالله الموسى

زايد فلاح زايد الصعيري

زياد شائع حمد الشائع

سعد حامد عبدالهادي الرشيدي

سعد منصور ناصر العتيبي

سلطان عبدالعزيز صالح الفايز

سلمان مسفر محمد المطيري

سليمان صالح سليمان الزويد

شجاع مزيد عبدالرحمن المطيري

صالح سعود راضي الشمري

صالح محمد ماشع المطيري

طارق حمود سمران المطيري

عبدالإله عبدالعزيز عبدالله المويس

عبدالإله فهد مزيد المطيري

عبدالحكيم عبدالله عبدالعزيز المنصور

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الخليف

عبدالرحمن صالح مناور المطيري

عبدالرحمن عبدالله ناصر الفايز

عبدالرحمن عثمان محمد العبدالوهاب

عبدالعزيز حمد ماجد آل مانع

عبدالعزيز خالد حمد أبوغانم

عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الحيدر

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العجيمان

عبدالله صالح عبدالعزيز بن رميح

عبدالله عبدالمحسن إبراهيم بن حمدان

عبدالله عبدالمحسن حباب الروقي

عبدالوهاب فهد عبدالوهاب العبدالكريم

عثمان عبدالعزيز صالح الخميس

عواض محمد فلاح الرشيدي

عوده عطيش طلب العنزي

عوض عواض غالي الرشيدي

فرحان معتق رجاء الرشيدي

فهد إبراهيم عبدالله المعجل

فهد مهدي غويلي الرشيدي

فهيد ذياب عيد المطيري

فيصل شجاع مزيد المطيري

فيصل متيعب سعدون الرشيدي

ماجد هديب حمد الفيصل

محمد إبراهيم عبدالكريم البلالي

محمد حبيب غويلي الرشيدي

محمد حماد حباب المطيري

محمد سعيد رسام المطيري

محمد عبدالرحمن عبدالله ابانمي

محمد عوض عانز المطيري

محمد غزاي غازي العتيبي

محمد فيحان محمد البهلال

محمد مصلح طلق الرشيدي

مرزوق شمروخ مرزوق العازمي

مرزوق ضيف الله مرزوق المطيري

مشاري فايز محمد الجش

مناور سعد حريميس الرشيدي

نادر معيض هلال الرشيدي

ناصر عبدالله ناصر الفيروز

نايف حماد حباب المطيري

نايف عيسى شداد الرشيدي

وليد عبدالكريم الشنيفي

وليد مخلد سهيان المطيري

وليد نايف عمر الرشيدي

يوسف ثامر عبدالله الصقري