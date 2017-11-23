شاهد شباب سعودي يتطوع لإنقاذ المحتجزين بمياه الأمطار في جدة
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تطوع مجموعة من الشباب السعودي تضم 150 شابًا، للتعاون مع رجال الأمن والدفاع المدني والهلال الأحمر، لمساعدة وإنقاذ أي حالة تتعرض للخطر أو الاحتجاز بسبب الأمطار في جدة.
وقال مصور مقطع الفيديو، إنه مصور من مقر الدفاع المدني بمنطقة أبحر، مبيناً أن الشباب الذين يظهرون في المقطع وتقف خلفهم سياراتهم، وهي جميعها من ذات الدفع الرباعي، أعضاء ” فريق السلام التطوعي ” ، وعددهم 150 شاباً تطوعوا لإنقاذ المتضررين والمحتجزين بسبب مياه الأمطار في جدة دون مقابل.
شباب سعودي يقود حملة تطوعية لمساعدة المحتجزين بسبب الأمطار في جدة.
شباب فيهم خير.. ويداً بيد مع أجهزة الدولة@SaudiDCD pic.twitter.com/rlaEyekyRS
— MBC أخبار (@MBC24News) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 548 ] نشر منذ 3 ساعات
شي مفخرة.
الله يقويهم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4006 ] نشر منذ 2 ساعتين
بادرة طيبة من هؤلاء الشباب وهم فعلا افضل من سرسرية الشوارع الدرباوية المفحطين
مغرد[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يو فقهم عمل خير هذا ونعم بالشباب السعودى تقلاهم وقت الا زمات