بالصور.. أثار الأمطار على مركز الاحتفالات بينبع النخل

حمود العنزي(صدى):

أدت الأمطار الغزيرة التى شهدتها المملكة مساء الإثنين، إلي انهيار جزئي لمركز الاحتفالات التابع لبلدية مركز ينبع النخل.

وبحسب المعلومات مازال المشروع قيد الإنشاء، ولم يتم استلامه من قبل البلدية، فيما طالب بعض من الأهالي بمحاسبة المقصرين متسائلين عن سوء التنفيذ وغياب الرقابة ومحاسبة المنفذ، وأين المعايير في التنفيذ، وأين تطبيق المواصفات وأين الجودة؟.