بالصور.. أثار الأمطار على مركز الاحتفالات بينبع النخل
أدت الأمطار الغزيرة التى شهدتها المملكة مساء الإثنين، إلي انهيار جزئي لمركز الاحتفالات التابع لبلدية مركز ينبع النخل.
وبحسب المعلومات مازال المشروع قيد الإنشاء، ولم يتم استلامه من قبل البلدية، فيما طالب بعض من الأهالي بمحاسبة المقصرين متسائلين عن سوء التنفيذ وغياب الرقابة ومحاسبة المنفذ، وأين المعايير في التنفيذ، وأين تطبيق المواصفات وأين الجودة؟.
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 967 ] نشر منذ 2 ساعتين
مع الاسف الشديد المبنى له أكثر من خمس سنوات تحت الانشاء الحمدلله انه بانت عيوبه قبل أن يسقط على الناس المفروض تكون فيه محاسبة المقاول والجهة المسؤلة عن الإشراف
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4006 ] نشر منذ 41 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله