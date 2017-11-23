بالفيديو.. أول مشاهد من مقر المسؤولين المتهمين بالفساد
أجرت مراسلة ” BBC ” جولة في فندق ” ريتز كارلتون ” بالعاصمة الرياض، مقر احتجاز الأمراء والمسئولين المتهمين في قضايا فساد، وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة، منذ مطلع نوفمبر الجاري.
وصفت ليس دوسيت مراسلة ” BBC ” ، الفندق بأنّه “ واحد من أكثر المنتجعات الفاخرة في العالم، وهو أبرزها على الإطلاق في المملكة ” ، لاسيّما أنه يتمتع بأفضل وسائل الترفيه والرفاهية في العالم، مثل المطاعم الفاخرة وحمامات السباحة والنادي الصحي وغيرها، إلا أنَّ المحتجزين فيه خصصت لهم خدمات تكفي احتياجهم، خلال فترة التحقيق الودي مرحليًا معهم ” ، على حدِّ وصفها.
بيّنت الإعلامية البريطانية الشهيرة أنَّ “ اثنين من الموقوفين في القضايا آنفة الذكر، هم من أبناء عمومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فلا أحد هنا يعلو على القانون ” .
وأوضحت الإعلامية البريطانية، نقلاً عن مصادرها، أنَّ ” الغضب انتاب بعض الموقوفين، عند وصولهم إلى ريتز كارلتون، إلا أنّهم بعد ذلك، استطاعوا استيعاب أمر احتجازهم بهدوء ” ، وأنَّ “ 95% تقريبًا من المحتجزين على استعداد للتنازل عن الأموال التي جنوها بغير حق، في سبيل الإفراج عنهم ” .
بيّنت الإعلامية البريطانية أنَّ “ المحتجزين يتمتّعون بحقوق لم يعهدها أحد في التاريخ، إذ أنَّهم، وعلى الرغم من مصادرة هواتفهم النقالة، إلا أنَّهم منحوا خطًا ساخنًا للاتصال بممثليهم القانونيين والمحامين، وإدارة شؤون ممتلكاتهم ” .
وأشادت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية، بالخطوات التي اتّخذها ولي العهد رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديدة، الأمير محمد بن سلمان، مؤكّدة أنَّ “ المليارات التي استحوذ عليها المتّهمون بالفساد، ظلّت تؤرق العالم الغربي، الذي لم يفهم أسباب هذه الحملة، إلا أنَّ الشفافية اليوم، وطريقة التعامل مع المحتجزين، تجعلنا نرى الحقيقة بأعين مختلفة ” .
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11534 ] نشر منذ 4 ساعات
الحزم والعزم 👍
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38526 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاالحين صار الفندق خمس نجوم ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4006 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفندق كله ريحته فساد
ابوراكان[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يردهم ويحاسبهم في الدنيا والاخره
ذولي هم من اخر النهضه في المملكة
هم أسباب كثرة العاطلين
X[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 31 دقيقة
نحتاج ترجمة
مغرد[ عدد التعليقات: 977 ] نشر منذ 28 دقيقة
ما شا الله تبارك الله عينى بارده عليه الله لا يجعلنى ادخله
ابو درش[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 21 دقيقة
فندق ريتز كارلتون ياقرش لاتخليني افكرك بسجن بريمان