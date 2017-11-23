مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توافر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف المتاحة تحت اسم:

– فني أشعة ثانٍ: شهادة الدبلوم في تخصص التكنولوجيا الإشعاعية.

– أخصائي أول تصوير الأوعية الدموية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص العلوم الإشعاعية.

– فني ثالث خدمات المرضى “ للنساء ” : شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص إدارة الرعاية الصحية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 30 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــــــــــا.