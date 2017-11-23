المعارضة السورية: نرفض تدخلات إيران لزعزعة استقرار المنطقة

دمشق(صدى):

قال البيان الختامي للمعارضة السورية، اليوم الخميس، إن حل أزمة سوريا سياسي وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع حتمية توفر ضمانات دولية.

ولفت البيان إلى أهمية مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل ما ارتُكب ويرتكب من جرائم حرب ضد الإنسانية بحق السوريين وفق مبادئ العدالة الانتقالية.

كما رفض البيان التدخلات الإقليمية والدولية بشكل عام، وتدخلات إيران بشكل خاص لزعزعة استقرار المنطقة.

وفي السياق ذاته شدد البيان على رفض دور إيران في نشر إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية، مجددين رفضهم لوجود أي مقاتلين أجانب على الأراضي السورية.

وطالبت المعارضة السورية في بيانها الختامي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد؛ لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، بجانب السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

ووجهت المعارضة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لاستضافتهم المؤتمر في الرياض، بالإضافة لدعمهم المستمر للشعب السوري لتحقيق أماله وتطلعاته في الحرية والكرامة.