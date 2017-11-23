بالصور.. انطﻻق لينكولن MKC موديل 2019 بمقدمة جديدة وتحديثات مختلفة

متابعات(صدى):

كشف لينكولن MKC عن أول تحديث رئيسي لها كموديل 2019 ، وقد تم العثور على أكبر تغيير في المقدمة، حيث حصلت السيارة الكروس أوفر المستندة إلى فورد إسكيب على شبكة ومصابيح أمامية جديدة، في حين أنه في الطرف الآخر من السيارة توجد المصابيح الخلفية، مع تقنية LED.

وبالنسبة للداخل، فلا تزال السيارة دون تغيير تقريبا، ويجب على العملاء أن يتوقعون تقديم نفس المواد الممتازة والتي تتكامل مع أحدث نظم SYNC 3 للترفيه، اتصال بالهاتف الذكي، واي فاي، منافذ USB، وسقف بانورامي اختياري وثلاثة خيارات Black Label.

وتستفيد لينكولن 2019 MKC أيضا من مجموعة من نظم مساعدة السائق مثل مساعد ما قبل التصادم مع نظم مساعدة في الكشف عن المشاة، ونظام الركن النشط للسيارات مع مساعد الحفاظ على المسار، ونظام رصد البقع العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية.

وتواصل السيارة الاعتماد على محركات 2.0 لتر و 2.3 لتر بقوة 245 حصان و 285 حصان على التوالي، بزيادة طفيفة عن السابق بواقع 240 حصان و 275 حصان. ويمكن إقتران كلا المحركين بنظام الدفع الرباعي. وسيتم تقديم السيارة في الصيف المقبل، ولكن قبل أن يحدث ذلك، سيتم عرضها في معرض لوس أنجلوس للسيارات في 27 نوفمبر.