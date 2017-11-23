شاهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد يكرم الفلبيني داوود نظير إنقاذه مسنًا بجدة

نايف السالم(صدى):

قام المدير التنفيذي للمكتب الشيخ طلال الأحمدي، وإمام الجامع القارئ سعيد الخطيب، بتكريم الفلبيني داوود شريف إندا، صاحب المقطع الشهير الذي ظهر فيه وهو يقوم بإنقاذ رجل مسن، إثر احتجازه داخل سيارته في أمطار جدة الأخيرة، وذلك في مقر المكتب وفي جامع بن يماني.

وتكفل المكتب بعمرة مجانية له وعائلته مع إقامة فندقية بجوار الحرم لليلتين، بالإضافة إلى التكفل بفريضة الحج له ولزوجته لهذا العام، كما قدم له تذكار ” بلاغ ” من الدرجة الأولى، وقدم له مبلغًا ماليًا تحفيزيًا نظير شجاعته.

وعبّر داوود عن سعادته البالغة بهذا التكريم، وأنه سيتسنى له القيام بفريضتي الحج والعمرة، وقام بأخذ الصور التذكارية مع الحضور من المصلين الذين كانو سعداء بموقفه البطولي وشجاعته.