رئيس الاتحاد الآسيوي يصل اليابان لحضور نهائي أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

وصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لحضور إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي أن الهلال وأوراوا تمكنا من بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق، بفضل المستويات الكبيرة المقرونة بالنتائج الإيجابية طوال البطولة.

جدير بالذكر أن الهلال يحتاج إلى الفوز على أوراوا بأي نتيجة في مباراة الإياب، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري خلال لقاء الإياب.