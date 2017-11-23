مؤشر الأسهم يغلق علي ارتفاع 55.76 نقطة

حمود العنزي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الخميس، مرتفعًا 55.76 نقطة ليقفل عند مستوى 6878.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم؛ تقاسمتها أكثر من 81 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 22 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مكة والحكير ومجموعة فتيحي وشاكر وولاء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المصافي واللجين والصناعات الكهربائية ومبكو, والأهلي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و1.36%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان والإنماء وساب تكافل والطيار والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان والراجحي وسابك ومكة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “ نمو ” اليوم منخفضًا 5.10 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 2903.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 75 ألف سهم تقاسمتها 267 صفقة.