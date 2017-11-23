السفير السعودي في اليابان يحتفي برئيس الهلال

ماجد محمد(صدى):

احتفي أحمد بن يونس البراك سفير السعودية في اليابان، اليوم الخميس، بالأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، وأقام مأدبة غداء تكريمًا له بمدينة طوكيو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للحلول ضيفًا على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت المقبل، في إياب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا، لتحديد بطل نسخة 2017.

ويحتاج الزعيم إلى الفوز في مباراة الهلال ضد أوراوا بأي نتيجة في مباراة الإياب، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري خلال لقاء الإياب.