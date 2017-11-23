هيئة السوق المالية تعلن وظيفة قيادية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية عن توافر وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، بمسمى “ مدير إدارة التوعية ” ، للعمل بالإدارة العامة للتواصل والتوعية، وذلك وفق الشروط التالية:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: “ التسويق، أو الإعلام، أو إدارة أعمال، أو مالية، أو اقتصاد ” ، وما يعادلها.

2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

3. خبرة (15) سنة لدرجة البكالوريوس أو (13) سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال إدارة التوعية أو ما يعادلها منها سنتان في وظيفة قيادية.

4. التفرغ التام.

5. أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

6. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

7. اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنــــــــــــــــــــــــا)، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظيفة سيكون يوم الخميس الموافق 2017/12/07م.