بالصور.. ” شادن ” العملاقة ترفع علم المملكة

عادل الحربي(صدى):

رفعت ناقلة النفط العملاقة “ شادِن ” ، علم المملكة، كخامس ناقلة نفط عملاقة ترفع علم بلد الحرمين الشريفين، ضمن الأسطول السعودي التابع لشركة البحري خلال العام 2017م. وجرت مراسم رفع العلم المملكة على “ شادِن ” في رأس تنورة.

وتُعَد البحري أكبر شركة مالكة ومشغلة لناقلات النفط العملاقة في العالم، إذ وصل عدد السفن الإجمالي في أسطول الشركة إلى 88 ناقلة بما في ذلك 41 ناقلة نفط عملاقة.

وتبلغ حمولة الناقلة الجديدة التي قامت ببنائها الشركة الكورية الجنوبية هيونداي للصناعات الثقيلة، 300 ألف طن ساكن.