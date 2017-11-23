بالصور.. ” مجاهدو جازان ” يحبطون تهريب كميات من المخدرات

سعيد العجل(صدى):

نجحت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، اثناء قيامها بمهامها الأمنية، من احباط عمليات تهريب كميات من المخدرات،والقبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بمواقع مختلفة، ومركبات تم استخدامها في عمليات التهريب من تاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٣٩ الى ٤ / ٣ / ١٤٣٩.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع ، نفّذت حملات أمنية واسعة خلال احد عشر يوم الماضية، تمكّنت من خلالها من القبض على ١١١٠ متسلل يمني و ١٧٥ متسلل أفريقي و ٣ نساء من الجنسية الافريقية و ٢١٢ مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، موضحا أنه تم القبض على ٢٠ مهرب بقضايا مختلفه وضبط ١٩ كيلو و٢٧٤جرام من الحشيش وبمداهمة اوكار الترويج عثر على عبوات مختلفة الاحجام بسعة اجمالية ٣٩٠ لتر مسكر وضبط طن و٩٦ كيلو من نبات القات و ٣٢ مركبة استخدمت في عمليات التهريب و٣٠١٦ ريال سعودي.

وأضاف مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين عبدالرحمن بن صالح المويشير بأن رجال ادارة المجاهدين ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان وإشراف سعادة مدير عام الادارة العامة للمجاهدين اللواء منصور الشدي.