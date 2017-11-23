أمير الباحة يبحث مع وزير البيئة والمياه والزراعة أهم المشروعات

إبراهيم الزهراني(صدى):

التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم الخميس، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، وذلك بمكتب الوزير بالرياض .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات التي تهم المنطقة منها أهم مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها بالمنطقة، وبحث آلية دعم مزارعي المنطقة، والاستفادة من الأراضي الزراعية التابعة للوزارة والعمل على استثمارها بما يعود بالنفع للمنطقة واهلها، وإنشاء مشاريع تشجيعية من خلال دعم العديد من المبادرات الزراعية، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الزراعية لتتمكن في المساهمة في زراعة المنطقة ودعم الإستثمار الزراعي.

وناقش سموه مشاريع المياه من حيث تعزيز مصادر المياه وإكمال الشبكات الخاصة بها سواء في منطقة الباحة وكافة محافظات المنطقة والعمل ، على إيجاد آليات للإستفادة من السدود في ري المزارع في حالة الاحتياج الفعلي كون المنطقة ذات طابع زراعي بالإضافة الى مناقشة مشاريع الصرف الصحي والبيئي بالمنطقة .