طرق هامة للتعامل مع الزوج ضعيف الشخصية
من المعروف انه تكمن صعوبة الحياة مع زوج ضعيف الشخصية في شعور الزوجة بأنها تواجه الحياة وحدها دون شريك، فلا قرار له ولا دور يذكر له في الحياة الزوجية.
” كيفية التعامل مع الزوج ضعيف الشخصية ”
عدم اتخاذ قرارات احادية
في كثير من الأحيان تضطر المرأة لاتخاذ قرارات وحيدة انجازا لبعض الأمور الحياتية الهامة فيزيد اعتماد الزوج ضعيف الشخصية عليها، لذا على الزوجة اشراك الزوج ضعيف الشخصية في المسؤولية رغما عنه بعدم التسرع في اتخاذ القرارات وترك المجال له لينشغل بتلك الأمور ويحاول اتخاذ قرارات فيها
عدم التبرع بايجاد حلول سريعة للمشاكل
كثيرا ما نجد الزوجات يسرعن الى تقديم حلول سريعة للمشاكل وهو امر غير مقبول، خصوصا مع الزوج ضعيف الشخصية لانه سيعتاد ان تكون الحلول سهلة وبسيطة ولن يحاول بذل جهد في التفكير فيها
اشراكه في الاحداث اليومية ومشاكلها
ليس من الحكمة أبدا سحب دور الرجل، والقيام بكل مهامه لان ذلك سيزيد من ضعف شخصيته وسيبقى بعيدا عن متاهة الحياة اليومية ومشاكلها المتلاحقة
تعزيز ثقته بنفسه
بالمديح وبعض العبارات التشجيعية يمكن للزوجة ان تعزز من ثقة الزوج بنفسه، حتى يتجرأ على حمل المسؤولية والتفكير معها في الأمور الحياتية المختلفة وهي خطوة هامة يجب ان تقدم عليها الزوجة بكل شجاعة.
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11533 ] نشر منذ 29 دقيقة
عندما نتكلم عن الزوج ضعيف الشخصية هنا👈 نحن نقصد الزوج غير الحازم في قراراته أو مسلوب الإرادة
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. وغير الواثق من نفسه، وليس لديه القدرة على التفكير او حل مشكلاته هذا باختصار 👈ضعف الشخصيه
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.كل هالامور هي ترسبات بسبب تجارب مر بها في حياته جعلته هكذا
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.لذلك عزيزتي الزوجه لاتكونين انتي والزمن عليه يكفيه ماجاه 😢🚫
بل كوني جانبه وازرعي فيه الثقه ونميها بمهاراتك هو اكيد لن يتحول بشكل جذري لشخص كامل كما تريدين
ولكن ع الاقل سيتغير قليلا افضل من ذي قبل
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لكن الخوف مو هنا 🤔🤔
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الكارثه لو وقع هالرجال الضعيف في امراءه شرسه درباويه 😢
ستستغله لاجل ان تمارس طقوسها بأريحيه 😔
وقعت ياعزيزي وماحد سمى عليك
هنا راح تتفاقم حالته ويصاب👈بالتوحد والله واعلم 😕
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9958 ] نشر منذ 11 دقيقة
اكرهه هالصفة في الرجاال .. احب الرجال القؤي .. اللي شخصيته شديدة شؤي
وحازم .. وكلمته كلمهه 😄👌😍😍😍😍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6144 ] نشر منذ 5 دقائق
ههههه😊اعقريه ويزين😁😊امزح😂😊 اذا مكان قوي شخصيه وواثق من نفسه من اولها مايصلح بتاليها😁واحتمال يطيح بزوجه تستغل هاالنقطه فيه وليس الوقوف معه😊