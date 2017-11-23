طرق هامة للتعامل مع الزوج ضعيف الشخصية

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف انه تكمن صعوبة الحياة مع زوج ضعيف الشخصية في شعور الزوجة بأنها تواجه الحياة وحدها دون شريك، فلا قرار له ولا دور يذكر له في الحياة الزوجية.

” كيفية التعامل مع الزوج ضعيف الشخصية ”

عدم اتخاذ قرارات احادية

في كثير من الأحيان تضطر المرأة لاتخاذ قرارات وحيدة انجازا لبعض الأمور الحياتية الهامة فيزيد اعتماد الزوج ضعيف الشخصية عليها، لذا على الزوجة اشراك الزوج ضعيف الشخصية في المسؤولية رغما عنه بعدم التسرع في اتخاذ القرارات وترك المجال له لينشغل بتلك الأمور ويحاول اتخاذ قرارات فيها

عدم التبرع بايجاد حلول سريعة للمشاكل

كثيرا ما نجد الزوجات يسرعن الى تقديم حلول سريعة للمشاكل وهو امر غير مقبول، خصوصا مع الزوج ضعيف الشخصية لانه سيعتاد ان تكون الحلول سهلة وبسيطة ولن يحاول بذل جهد في التفكير فيها

اشراكه في الاحداث اليومية ومشاكلها

ليس من الحكمة أبدا سحب دور الرجل، والقيام بكل مهامه لان ذلك سيزيد من ضعف شخصيته وسيبقى بعيدا عن متاهة الحياة اليومية ومشاكلها المتلاحقة

تعزيز ثقته بنفسه

بالمديح وبعض العبارات التشجيعية يمكن للزوجة ان تعزز من ثقة الزوج بنفسه، حتى يتجرأ على حمل المسؤولية والتفكير معها في الأمور الحياتية المختلفة وهي خطوة هامة يجب ان تقدم عليها الزوجة بكل شجاعة.