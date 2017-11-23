بالفيديو.. مشجعي المنافس الأول لـ ” آوراوا ” يؤيدون الهلال في مبارة الإياب

ماجد محمد(صدى):

أعلن عدد من مشجعي فريق ” يوكاهاما الياباني ” المنافس الأول لفريق ” أوراوا ” ، دعمهم للهلال السعودي خلال مباراة إياب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا.

ويأتي ذلك الدعم تكريما ” لرامون دياز ” المدير الفني الحالي لنادي الهلال، الذي سبق له اللعب لصالح فريق ” يوكاهاما ” موسم 1993 وحتى 1995.

وقد خاض مدرب الهلال مع ” يوكاهاما ” عندما كان لاعبًا في الفريق ، 75 مباراة سجل خلالها 52 هدفًا، ليرحل بعدها عن النادي.

يذكر أن الزعيم يحتاج إلى الفوز في مباراته ضد أوراوا بأي نتيجة في مباراة الإياب، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري خلال لقاء الإياب.

