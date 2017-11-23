بالفيديو.. سامي الجابر يتوقع فوز الهلال بدوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

قال سامي الجابر، المدير الفني السابق لنادي الشباب، أن الهلال سيفوز على أوراوا ريدز الياباني في مباراة الإياب، مؤكدا أن من يعرف الهلال لا يخاف عليه.

وتوقع الجابر فوز الهلال في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف ليفوز بدوري أبطال أسيا.