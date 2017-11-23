بالفيديو.. سامي الجابر يتوقع فوز الهلال بدوري أبطال آسيا
قال سامي الجابر، المدير الفني السابق لنادي الشباب، أن الهلال سيفوز على أوراوا ريدز الياباني في مباراة الإياب، مؤكدا أن من يعرف الهلال لا يخاف عليه.
وتوقع الجابر فوز الهلال في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف ليفوز بدوري أبطال أسيا.
الاسطورة سامي الجابر :
اللي يعرف #الهلال لا يخاف عليه ، و أتوقعها 2/1 للهلال 💙. pic.twitter.com/Jew5bcAYoi
— أخبار الهلال (@hilalstuff) November 23, 2017
أبوجعل[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 44 دقيقة
والله وأقسم بجلالة الله العظيم ياسامي القابر انت وناديك السابق نادي الهياط ماتفوزون على اليابان ولاحتى تشمون رايحة الكاس يوم السبت القادم وانا اذكرك بكلامي هذا بس خلك من الهياط ياسامي القابر انت ونادي الطواقي حقينك وخلنا نشوف يوم السبت المبارة في الملعب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3992 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
دمر الشباب وراح