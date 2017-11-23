بالصور.. الإعلان عن أسعار جيب كومباس 2018 في بريطانيا

لندن(صدى):

أعلنت شركة فيات كرايسلر للسيارات عن أسعار جيب كومباس 2018 في المملكة المتحدة، مؤكدة أن سيارة الدفع الرباعي ستبدأ من 22,995 جنيها إسترلينيا (30,466 دولار أمريكي). وستقدم للعملاء في المملكة المتحدة باثنين من محركات البنزين وثلاثة محركات ديزل. ويطلق على الموديل القياسي نسخة Sport 1.6 Multijet 120 hp 4×2 وتحمل محرك ديزل 1.6 لتر بقوة 120 حصان و 320 نيوتن متر من عزم الدوران.

أما نسخة Longitude 1.4 MultiAir II 140 hp 4×2 و Longitude 1.6 MultiJet II 120hp 4×2 و Longitude 2.0 MultiJet II 140hp 4×4 فتبلغ أسعارهم 24,995 جنيها استرلينيا و 25,995 جنيها إسترلينيا و 28,495 جنيها إسترلينيا على التوالي.

أما النسخ الأعلى Limited فتأتي بعجلات 18 بوصة، المصابيح الأمامية هالوجين بروجكتور ، ركائز تحميل على السقف باللون الفضي، وزجاج الخصوصية، والمقاعد بخاصية التسخين والمقاعد الجلدية، ومساحة الزجاج ضد الصقيع، كاميرا خلفية، نظام كشف البقع العمياء ونظم الركن المتوازية والعمودية المساعدة.

وأخيرا وليس آخرا توجد سيارة جيب كومباس Trailhawk 2.0 MultiJet II 170hp 4×4 Auto9 Low بسعر 35,595 استرليني, ومن بين معالمها القياسية المصابيح الأمامية بروجكتور، زجاج الخصوصية، الصادمات الأمامية والخلفية للطرق الوعرة، والتعليق المرتفع للطرق الوعرة، ونظام الصوت والملاحة 8.4 بوصة، والمقاعد الجلدية وبخاصية التسخين.