بالفيديو.. انطلاق أودي A8 موديل 2019 في معرض لوس أنجلوس

متابعات(صدى):

يستمر العد التنازلي لمعرض لوس انجلوس للسيارات وقدأعلنت أودي خطط لإظهار موديل A8 الذي يحمل تصميم مجدد في المعرض.

وقد كشفت السيارة في الأصل في فصل الصيف، وتتميز نسخة 2019 من A8 بتصميم راقي يستوحي بعض ملامح التصميم من الموديل التجريبي Prologue.

وسيتم الإعلان عن مواصفات السيارة مفصلة قرب الإطلاق ولكن السيارة تحتوي على شبكة تهوية عريضة باطار واحد، والمصابيح الخلفية OLED، والكثير من التطعيم المعدني.

أما المقصورة الداخلية فهي تختلف عن النماذج السابقة لأنها تأتي مجهزة مع اثنين من الشاشات التي تعمل باللمس. وستتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة بما في ذلك شاشة عرض مستقلة ونظام صوت بانج & أولوفسن ثلاثي الأبعاد ونظام تحكم مناخي رباعي المناطق. وتشمل الخيارات الأخرى نظام الترفيه للمقعد الخلفي ومسند تدليك للقدمين بخاصية التسخين للراكب الخلفي الأيمن.

وعند الإطلاق، سيتم عرض موديل 2019 من A8 مع محرك V6 TFSI سعة 3.0 لتر متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات ونظام الدفع الرباعي كواترو. وفي أوروبا، ينتج المحرك 335 حصان (250 كيلوواط) و 368 رطل قدم (500 نيوتن متر) من عزم الدوران. بما يتيح للسيارة التسارع من 0-62 ميل في الساعة (0-100 كم / ساعة) في 5.7 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة قصوى محدودة الكترونياً بـ 155 ميلا في الساعة (250 كم / ساعة).

وبخصوص الأداء، يمكن تزويد الموديل بنظام التعليق النشط ونظام التوجيه الديناميكي للعجلات الأربعة, وتشمل الميزات المتقدمة الأخرى مساعدة التقاطعات، مساعدة المناورة، وهناك أيضا نظامان آليان لوقوف السيارات ونظام أودي AI traffic jam pilot الذي يمكن السيارة من قيادة نفسها بسرعات تصل إلى 37 ميلا في الساعة (60 كم / ساعة) على الطرق السريعة.

وسيبدأ بيع سيارة أودي A8 لعام 2019 في الولايات المتحدة في الخريف المقبل لتنافس موديلات مثل BMW الفئة السابعة ومرسيدس S-Class.



