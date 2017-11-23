10 آلاف ريال غرامة مالية على نادي ” الاتحاد “

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بإلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال في حساب الاتحاد، بعد ثبوت مخالفة جماهير النادي للقانون في المباراة التي أقييمت بين فريقي الفتح والاتحاد بتاريخ 12 صفر من العام الجاري.

كما تقرر إلزام نادي الاتحاد بسداد الغرامة المالية في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، اليوم الخميس، مؤكدة أنه غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكانت جماهير نادي الاتحاد قد قامت برمي علبة مياه واحدة في مضمار الملعب في الدقيقة الـ93 من المباراة بين فريقي الفتح والاتحاد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي ضمن بطولة الدوي السعودي للمحترفين.