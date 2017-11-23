سامي الجابر يصل طوكيو لحضور نهائي أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

وصل اليوم الخميس، المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي لكرة القدم سامي الجابر، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك لحضور نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ومضيفه أوراوا.

وانتهت أحداث مبارة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الدرة في الرياض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للحلول ضيفًا على نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت القادم ، في إياب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا، لتحديد بطل نسخة 2017.

ويحتاج الزعيم إلى الفوز في مباراة الهلال ضد أوراوا بأي نتيجة في مباراة الإياب، أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، للتتويج باللقب القاري خلال لقاء الإياب.