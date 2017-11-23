بالصور.. الدفاع المدني ينقذ وافدين احتجزا داخل بئر في بلجرشي

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي بالباحة، اليوم الخميس، من انقاذ وافدين احتجزا بداخل إحدى الآبار بعد تعطل آليتهما، وأصيب أحدهما جراء عمله ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: ورد البلاغ في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بوقوع حادث يحتاج إلى إنقاذ في بئر في مركز الجنابين ” الفرزة ” .

وأكد أنه على الفور انتقلت فرقة من مركز بالشهم مع دعم الموقف بفرقة من مركز بني كبير وسيارة ونش، وتبين أن عمق البئة بحوالي ٣٠ متراً تقريباً، وتعطلت آلية الشخصين مما ادى إلى احتجازهما.

وقال إن فرق الدفاع المدني انتشلت الشخصين ونقل أحدهما عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأمير مشاري ببلجرشي إثر إصابه بسيطة، مشيرًا إلى أن سبب الحادث هو تعطل الونش الخاص بالشخصين أثناء العمل، وقد تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

