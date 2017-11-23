الكويت تبعد الوافدين المخالفين بـ ” حزام الأمان “

خالد الظفيري(صدى):

صرح مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش بإبعاد الوافدين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بعدم استخدام حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة، أكثر من مرتين.

وقال ” الحشاش ” ” إبعاد الوافدين المرتكبين هاتين المخالفتين، ضم إضافتهما إلى ما يطبق الآن بشأن إبعاد الوافدين في حالات المخالفات الجسيمة بعد مرتين متتاليتين أيضا، وهي: عرقلة حركة السير، وكسر الإشارة، والرعونة، والسرعة فوق المعدل، والقيادة باستهتار، والتعرج “.

وتأتي هذه الإجراءات ضمـن مشــروع مــتكـامل لاتـخاذ الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات الجسـيمة غيـر المباشرة.