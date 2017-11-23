الكويت تبعد الوافدين المخالفين بـ ” حزام الأمان “
صرح مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش بإبعاد الوافدين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بعدم استخدام حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة، أكثر من مرتين.
وقال ” الحشاش ” ” إبعاد الوافدين المرتكبين هاتين المخالفتين، ضم إضافتهما إلى ما يطبق الآن بشأن إبعاد الوافدين في حالات المخالفات الجسيمة بعد مرتين متتاليتين أيضا، وهي: عرقلة حركة السير، وكسر الإشارة، والرعونة، والسرعة فوق المعدل، والقيادة باستهتار، والتعرج “.
وتأتي هذه الإجراءات ضمـن مشــروع مــتكـامل لاتـخاذ الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات الجسـيمة غيـر المباشرة.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكويت من زمان تتعامل مع الوافدين بصرامه لدرجة ان الوافد عندهم نادر جدا يرتكب جريمه او مخالفه
عكس عندنا ٩٠ بالمئه من الجرائم يرتكبها وافدين ولا يهابون النظام
تدرون ان الوافد بالكويت اذا قبض عليه بقضية تحرش فقط يعاقب بالسجن عشر سنوات ويترحل لذلك لا يمكن ان تسمع بوافد تحرش بمواطنه عندهم
عكس عندنا الوافد لو يخطف ينسجن يومين ويطلع بكفاله واذا حاكموه سجن ثلاث شهور ويرجع يمارس نفس الجرائم
العدناني[ عدد التعليقات: 1793 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
طرد عيني عينك
لحقوها بالجرايم الكبيرة
النفوس خلاص ضيقة ماعاد حد يتحمل حد
كلن يقعد في ديرته
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3992 ] نشر منذ 1 ساعة
يعجبني القرار الصارم النافذ