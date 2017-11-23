بريطانية تلقى مصرعها بسبب ” سيلفي “
لقت الشابة البريطانية ” توني ” مصرعها بعد سقوطها من نافذة بالطابق الثاني خلال التقاطها صورة ” سيلفي ” ، بحسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل البريطانية ” .
وعلقت إحدي صديقات الفتاه على موقع ” فيس بوك ” : ” كانت توني كيلي فتاة شابة وسعيدة وجميلة تعرضت لحادث مأساوي بينما كانت تعيش في لندن ” ، و ” حاولنا التبرع بأعضائنا لإنقاذ حياة كيلي ولكن للأسف لقيت مصرعها جراء السقوط من الطابق الثاني ” .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3992 ] نشر منذ 1 ساعة
ما جنته يداها
لا حول ولا قوة الا بالله
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذا سفلي حق سنب شت اعرفه من عيال عيالي ماغير ماشيين ويصورون فيه وجاني علم من احد ذا البزارين من عيال عيالي يوم تهاوش مع اخو ه يوماً من الأيام وتجمعو عليه خوانه يبون يطقونه وهددهم يقول لجده الي هو انا وطقوه وجا وراني سفلي لي مصورينه يوم اني جالس اتفرج على التفلزيون وجالسين يصورون نفسهم وهم وراي ولا ادري ويسون حركات وجيه يضحكون علي وجي عقب ماقالي مشاري اجمعهم بالمقلط وجيب ذيكً الخيزرانه وجلدهم وعقبها ان جوني ماحد يمسك الجوال بالمقلط
لعنو بو ذا الأختراع بيخلون خلق الله الي اعرفهم وماعرفهم ولأخبار يشوفوني
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6144 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله المستعان😊 ولايسقي بعض السفليات🙈🙈ههههه😁😊الله يسعدك😊
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9958 ] نشر منذ 10 دقائق
احسسسسسسسن 😅