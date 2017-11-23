بريطانية تلقى مصرعها بسبب ” سيلفي “

لندن(صدى):

لقت الشابة البريطانية ” توني ” مصرعها بعد سقوطها من نافذة بالطابق الثاني خلال التقاطها صورة ” سيلفي ” ، بحسب ما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل البريطانية ” .

وعلقت إحدي صديقات الفتاه على موقع ” فيس بوك ” : ” كانت توني كيلي فتاة شابة وسعيدة وجميلة تعرضت لحادث مأساوي بينما كانت تعيش في لندن ” ، و ” حاولنا التبرع بأعضائنا لإنقاذ حياة كيلي ولكن للأسف لقيت مصرعها جراء السقوط من الطابق الثاني ” .