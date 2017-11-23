ضبط 14 مخالفة لقرار العمل والتوطين في القطيف
نفذ قسم التفتيش بمكتب العمل بمحافظة القطيف بالتعاون مع شرطة المحافظة وشرطة سيهات، أمس الأربعاء حملة أمنية استهدفت العمالة المخالفة للمادة 39 من النظام، وذلك ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .
وأسفرت الحملة التي أشرف عليها مدير المكتب عبدالكريم آل طه عن ضبط 9 مخالفين للمادة 39 من النظام تم التحقيق معهم وتسليمهم للشرطة تمهيداً لتسليمهم إلى إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 مخالفين لقرار التوطين والتأنيث في سوق مياس بالقطيف.
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