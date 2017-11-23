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ضبط 14 مخالفة لقرار العمل والتوطين في القطيف

ضبط 14 مخالفة لقرار العمل والتوطين في القطيف
خالد الضبيبي(صدى):

نفذ قسم التفتيش بمكتب العمل بمحافظة القطيف بالتعاون مع شرطة المحافظة وشرطة سيهات، أمس الأربعاء حملة أمنية استهدفت العمالة المخالفة للمادة 39 من النظام، وذلك ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها مدير المكتب عبدالكريم آل طه عن ضبط 9 مخالفين للمادة 39 من النظام تم التحقيق معهم وتسليمهم للشرطة تمهيداً لتسليمهم إلى إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية، كما أسفرت الحملة عن ضبط 5 مخالفين لقرار التوطين والتأنيث في سوق مياس بالقطيف.


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